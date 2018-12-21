Самая добрая акция "Наши дети" продолжает новогодний марафон по стране

Сегодня поздравления с наступающими праздниками принимали воспитанники Могилевского спецучилища № 2. Здесь обучаются ребята со всей страны в возрасте от 14 до 18 лет и приобретают строительные профессии. Ярким событием этого года для учреждения стало поступление одного из выпускников на службу в спецназ, а еще в заведении появился свой музыкальный ансамбль. Поэтому подарок от Министерства архитектуры и строительства нужный - это синтезатор.

