ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Самая добрая акция "Наши дети" продолжает новогодний марафон по стране

Сегодня поздравления с наступающими праздниками принимали воспитанники Могилевского спецучилища № 2. Здесь обучаются ребята со всей страны в возрасте от 14 до 18 лет и приобретают строительные профессии. Ярким событием этого года для учреждения стало поступление одного из выпускников на службу в спецназ, а еще в заведении появился свой музыкальный ансамбль. Поэтому подарок от Министерства архитектуры и строительства нужный - это синтезатор.

Вкачестве подарка учащиеся получат и отпуска. Ребята смогут навестить домародителей.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все