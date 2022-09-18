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Самая главная историческая несправедливость - эксперт о переговорах после Первой мировой и роли Беларуси
Значимость даты 17 сентября приходит через слово, сердце и дело, заявил заведующий кафедрой политологии Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, доктор политических наук, профессор Виктор Ватыль. Об этом сообщает БелТА.
"На мой взгляд, значимость даты приходит несколькими путями - через слово, сердце и дело. Конечно, прежде всего нам надо понять ее высоту. А она начинается с истоков. С чего все начиналось? Это 1921 год - результат первой империалистической войны, мировой по своему характеру. Она зафиксировала начало нового передела мира, схватку больших держав. В этой схватке нам не было места - вот это первая историческая несправедливость", - рассказал Виктор Ватыль.
Завкафедрой привел конкретные факты. "Шел переговорный процесс по последствиям Первой мировой войны, в частности того, что будет с новыми народами молодыми - белорусской делегации там места не нашлось. Переговоры шли два года и никогда на них на первом, втором этапе белорусы не приглашались. Об их интересах вообще никто не вспоминал. Если иногда белорусский вопрос вставал, то он был протокольным и представители, которые являлись фигурами для заинтересованных групп, были в дипломатической прихожей и никогда не появлялись на авансцене. Шел торг, наша земля была предметом торга, а это уже юридическая несправедливость. И, естественно, все это в конечном итоге вылилось в кабальное условие", - отметил он.
По его словам, март 1921 года зафиксировал самую главную историческую несправедливость. "Половина территорий и практически половина населения ушла из исконного ареала и оказалась в составе довоенной Польши. Это стало началом вот той большой исторической трагедии, которая связана с Западной Беларусью, с судьбами многих миллионов наших сограждан", - подчеркнул Виктор Ватыль.
Фото: pixabay.com
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