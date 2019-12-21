Самая крупная партия героина за всю историю суверенной Беларуси изъята в Минске

Об этом сегодня сообщили в МВД. Установлено, что наша страна была перевалочным пунктом наркотрафика из Афганистана в Евросоюз. На организованную группу вышли бойцы наркоконтроля. Крупнейшую партию запрещенного вещества на одном из складов столицы хранили иностранные граждане. Они задержаны. Пока в ведомстве о подробностях не говорят. В понедельник анонсирована встреча с журналистами, во время которой озвучат детали операции.