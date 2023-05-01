Самая масштабная маевка проходит в парке Победы в Минске

"Став поистине народным, Первомай объединяет людей разных поколений, всех, кто трудится на благо Родины. Добросовестное и ответственное отношение к делу позволило белорусам выстоять в самые сложные периоды истории и построить независимое государство. Служение общей цели всегда было и остается мерилом успеха и признания на нашей земле. Созидая и реализуя замыслы и мечты, мы придаем жизни смысл, личными успехами и достижениями приумножаем национальное достояние. Искренне желаю, чтобы каждый человек нашел свое призвание, которое приносило бы радость новых открытий и самореализации. Благодарю представителей всех профессий за ежедневные трудовые подвиги, мастерство и постоянное стремление к развитию", - говорится в поздравлении.

Сегодня по всей стране проходят праздничные мероприятия. Самая масштабная маевка проходит в столичном парке Победы. Стартовала она с дани памяти Героям Великой Отечественной войны. К стеле "Минск - город-герой" участники мероприятия возложили цветы, а затем всех ожидало центральное событие торжественной части - церемония награждения лауреатов премий Федерации профсоюзов Беларуси в области труда и культуры. Это знаковые награды. Их особенность в первую очередь в том, что они, по сути, учреждены и присваиваются самими трудящимися лучшим организациям и работникам всех отраслей. В этом году в области труда присуждена 21 награда за достижение высоких показателей в социально-экономическом развитии, высокие достижения в труде, за значительный вклад в развитие социального партнерства, а также за разработку и внедрение новых технологий. Еще одним ярким акцентом праздника стали интерактивные площадки по представлению различных профессий. Они работают в парке Победы на протяжении всего дня. Каждый отраслевой профсоюз, а их в системе ФПБ 15, продемонстрирует лучшие достижения и новые разработки предприятий, мастерство и творчество работников.