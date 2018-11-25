Снижение стоимости метра кв, ликвидация долгостроев и очередей нуждающихся - приоритеты для строительной отрасли

Центральной темой этой недели стала, пожалуй, самая народная - строительство. О будущем всей отрасли (от жилья и облика городов до зарплат строителей и судьбы предприятий) говорили на двухдневном семинаре. В столицу съехались специалисты со всей Беларуси. Это 250 участников - от вертикали власти и руководителей профильных ведомств до строительных организаций. Первый день - знакомство с состоянием дел в отрасли, когда на практике видно, что мы строим и как можем строить. Во второй день разговор продолжился на уровне Главы государства.

Практика подобных семинаров с участием Александра Лукашенко показывает: это эффективный способ решения актуальных проблем в различных сферах. Анализ ситуации в таком же формате уже провели в ЖКХ и АПК. Теперь ряд поручений с акцентом на строительстве и пристальный контроль за исполнением. Ведь жизнь стремительно меняется, растут и требования к строительной сфере - надо соответствовать. Оценкой станет результат. А такие встречи, анонсировал Президент, должны проходить раз в полгода.

Итак, наша строительная отрасль в пятницу получила приоритетные задания. Работать над снижением стоимости квадратного метра, ликвидировать долгострои и длинные очереди нуждающихся, проектировать не только качественно, но и красиво, по достоинству оценивать непростой труд строителей.

Продолжит тему Вероника Бута.

Еще в прошлом году жильцы этого дома планировали справить новоселье. Но до сих пор ключи от квартир не получены, итоговая цена стройки не названа. Юрий в этом ЖСПК с июня. Исправляет ошибки своих предшественников. Все было по букве закона. Заказчик -местное УКС - проводит тендер, кому дать право на стройплощадку привезти свою технику. В гонке между МАПИДом и частником побеждает последний: компания предлагает небольшую скидку и выигрывает право вести строительство. Но уже в процессе выясняется: не все расходы учтены, нужно еще доплатить, а потом еще.

Дом, наконец, уже практически готов и снаружи, и внутри. Но не готовы документы по нему. Сколько в итоге обошлась стройка со всеми доплатами и задержками срока - все еще большая загадка для его будущих жильцов. Прокомментировать ситуацию мы попросили заказчика: кто, как не он, должен держать руку на пульсе этой проблемы. Но увы: представитель УКС на стройплощадку пообщаться со съемочной группой "Главного эфира" так и не приехал. Жильцы (а это 108 семей) все же в чудо верят и мечтают Новый год встретить уже в новом доме.

Всего в подобной ситуации, когда сроки сдачи затягиваются на неопределенное время, 35 домов. Бесспорно, ситуация сдвинулась с мертвой точки. Буквально 5 лет назад проблемными считались почти четыре сотни. Но требование Президента бескомпромиссно: долгостроев в принципе быть не должно.

Главная формула, которой должна придерживаться отрасль, - цена -качество -сроки. Президент напоминает: и никакой коррупции! Позиция белорусского лидера принципиальна: смягчения ответственности за коррупционные преступления не будет. К этой теме Александр Лукашенко обращается не просто так: накануне совещания стало известно о вопиющем случае со скупкой и перепродажей квартир для нуждающихся. Причастные не останутся безнаказанными.

Неизменна и задача правительства удерживать баланс между зарплатой и стоимостью жилья. В стране долго сражались за цену квадрата. И победили. Но Президент предупреждает: если зарплата 1 000 рублей, то это не значит, что метр автоматически должен стоить столько же. Как сегодня выдерживается этот баланс, сразу после совещания спросили у министра профильного ведомства.

Уже есть и готовые расчеты: около 14 000 многодетных семей решат жилищный вопрос в следующем году и столько же в 2020. А дальше никаких очередей: многодетные семьи должны обеспечивать своими квадратами в течение года.

Практически готовы и новые финансовые механизмы поддержки белорусов. Это различные подходы жилищно-строительных сбережений и ипотеки. Два документа до конца года лягут на стол Главы государства.

Особое внимание на семинаре облику белорусских городов. Чтобы люди не рвались в столицу, нужно у них на малой родине создавать все условия для комфортной жизни. Та же ситуация и с городами-спутниками.

Такие малоэтажки - ближайшая перспектива не только Минска, но и регионов страны. По европейским стандартам, к слову, уже начали возводить (пока в качестве эксперимента) в Гродно, Гомеле. Коттеджи и таунхаусы приняли на ура. Так почему не строить?

Коттеджи и таунхаусы в качестве экспериментального проекта начнут возводить в следующем году и в одном из районов столицы. От оформления бумаг до получения ключей всего месяц. И по карману. Скандинавские домики по цене квартиры: от 700 до 1 300 рублей за метр. С коммуникациями. Пока продавать планируют через аукцион, но министр объясняет: в индивидуальной жилой застройке правила игры должны быть такие же, как в строительстве долевом. В целом проект имеет большие перспективы.

Но нужно разграничивать: ближе к городу активно вырастают и элитные коттеджные застройки. Их хозяева расходы на коммуникации тоже перекладывают на государство. Президент требует справедливого подхода. И прямо на совещании звучат предложения от участников: определить, к примеру, доли возмещения расходов (скажем, по газу 70 на 30). Александр Лукашенко не согласен - нужно по-человечески.

Жилой комплекс из трех домов со встроенным детским садом в Гомеле появился около года назад. Чтобы отвести ребенка в группу, многим родителям достаточно спуститься на этаж ниже. Казалось бы, практика не нова: в советские времена детские сады нередко размещали на первых этажах многоэтажек. Правда, потом от практики отказались.

О выгоде проекта сами за себя говорят цифры: на строительство традиционного детского сада потребовалось бы на тот момент 8 миллионов рублей. Этот же обошелся в полтора. При этом на цене жилого квадратного метра это никак не сказалось. К слову, перенести такую идею с бумаги в реальную жизнь помог Гомельский ДСК.

Гомельский домостроительный комбинат, равно как и коллеги из Мозыря, Витебска и столичного МАПИДа, реализует и этот уже далеко не экспериментальный проект - за кольцевой. Сперва даже не верили, что наши так могут. Отошли от шаблонов - это раз. Во-вторых, взяли за правило одновременно с закладкой дома закладывать сады, магазины и детские площадки. Поручение Главы государства - такое правило должно быть для всех застройщиков: закрытые территории, комфорт, дизайн и инфраструктура - must have. Год на выполнение.

Но сегодня далеко не все фантазии могут быть реализованы: мешают еще бюрократические препоны. Сегодня порой доходит до абсурда: некоторые строительные нормы противоречат друг другу. Все отраслевое законодательство отныне в руках одного ведомства - Минстройархитектуры. Оно будет диктовать правила игры на рынке до момента вручения ключей.

Долгожданный звонок, и вот теперь Светлана прогуливается по без пяти минут своему району. Буквально на днях она узнала, что получила в новостройке арендную квартиру. От момента сбора документов до заветного решения прошло несколько недель. В чужой поселок в Гомельском районе девушка приехала по распределению. Купить квартиру пока не в силах, а снимать дорого.

Соседями Светланы в новостройках станут и четверо ее коллег, учителя местной школы, которые так же, как и она, получили здесь арендное жилье. К слову, о цене вопроса. За однокомнатную арендную квартиру в этом доме новоиспеченным жильцам нужно будет платить 15 рублей в месяц. За двухкомнатную всего 20 рублей. Это по карману даже для молодого специалиста.

Спрос на арендное жилье есть по всей стране. В столице на одну такую квартиру 150 желающих, в Бресте и того за 200. Так почему, если есть спрос, нет предложения? Совсем не рыночные подходы. А потому одно из поручений правительству - увеличить объемы строительства арендных квартир. Пока их доля менее 3 %. В Европе же больше половины.

Но как выполнять эти и другие поручения, если некому строить. За пять лет минус 50 000 рабочих. Увы, Россия, Польша и Литва предлагают больше, чем белорусский застройщик.

Поручение: незамедлительно создать все условия, чтобы специалисты сами были заинтересованы работать в родной стране. А после, если строитель все же решает работать за рубежом и не участвует в финансировании госрасходов (не платит налоги), - проработать варианты решения и этой проблемы.

Чтобы было больше стимула работать дома, Президент инициирует: строителей нужно мотивировать своим жильем. А то выходит, сапожник без сапог.

Изменения предвидятся и в системе образования. Министр анонсирует: в новом учебном году появятся и новые специальности, связанные с монолитными работами, новые направления в сварке. Около 5 лет список не обновляли, а запросы рынка, требования к специалистам за это время изменились. Например, нет смысла готовить работника третьего разряда. Минимальное требование сегодня - четвертый. В высшем образовании надо сделать акцент на практике. Но как заинтересовать обе стороны процесса, особенно в начале обучения?

Отдельно Президент остановился на работе цементных и стекольных заводов. Прошла модернизация, но заработать на полную мощь так и не удалось. С долгами потихоньку разбирается, пожалуй, только гомельский завод. За последние годы осуществили уже несколько крупных проектов. От модернизации старых цехов до создания новых линий. Но даже Гомельстекло не в состоянии рассчитаться по кредитам. Президент требует от правительства реанимировать все убыточные предприятия.

Следующий год пройдет и под знаком возрождения ПМК, повышения качества проектирования, загрузки наших предприятий, разрешения проблемы взаиморасчетов, импортозамещения стеклянной тары, усиления роли руководителя (эта тема и вовсе прошла красной нитью через все совещание). Конкретные поручения и конкретные сроки их выполнения.