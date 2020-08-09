ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Самая оперативная информация о ходе голосования со всех участков приходит в ЦИК

Там уже работает наша мобильная студия. Каждые два часа ожидаем прямые включения с последней информацией по явке в каждом регионе, а также оценкой хода голосования от руководства Центризбиркома. На прямую связь выходит Светлана Лукьянюк (видео).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все