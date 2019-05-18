Самая спортивная выставка сезона начнет работу в Национальном художественном музее

Самая спортивная выставка сезона начнет работу в Национальном художественном в преддверии II Европейских игр. Здесь подготовлен масштабный проект, который объединит более сотни произведений живописи, графики и скульптуры на спортивную тематику. В одном выставочном пространстве полотна белорусских современников и классиков. Стремление к победе будет представлено работами целой плеяды белорусских мастеров кисти - Николая Склищука, Леонида Дударенко, Виктора Ольшевского.

