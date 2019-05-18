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Самая спортивная выставка сезона начнет работу в Национальном художественном музее

Самая спортивная выставка сезона начнет работу в Национальном художественном в преддверии II Европейских игр. Здесь подготовлен масштабный проект, который объединит более сотни произведений живописи, графики и скульптуры на спортивную тематику. В одном выставочном пространстве полотна белорусских современников и классиков. Стремление к победе будет представлено работами целой плеяды белорусских мастеров кисти - Николая Склищука, Леонида Дударенко, Виктора Ольшевского.


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На фризовом полотне запечатлен волейбольный матч. Большая часть экспозиции - собрание Национального художественного, некоторые полотна до этого момента не покидали фонды музея. В экспозиции и работы из частных коллекций. Для некоторых авторов эта выставка станет дебютной. Впервые свои работы представит Татьяна Радивилко.

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