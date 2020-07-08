Самая яркая комета за последние 7 лет подлетела к Земле

Уникальное космическое явление можно будет наблюдать в ближайшие несколько дней. Самая яркая за последние 7лет комета приблизилась к нашей планете. Она движется со скоростью 60 км/с.



Специалисты утверждают - короткий пылевой хвост длиной в несколько угловых минут виден в бинокль и телескопы с диаметром объектива примерно от 50 мм. Также на фотографии можно увидеть серебристые мезосферные облака. С каждым днем комета будет все более заметна на ночном небе.



