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Самая яркая за последние семь лет комета пролетела над Землей
Самая яркая за последние семь лет комета Нео-Вайс пролетела этой ночью над Землей. Наблюдали ее в небе и белорусы. Скорость хвостатой гостьи - не менее 60 километров в час. Заметна она была невооруженным глазом. Очевидцам удалось разглядеть ядро в виде яркой звезды и протяженный хвост. В следующий раз небесное тело можно будет увидеть лишь через 6 800 лет.
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