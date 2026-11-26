Прошедший сезон без сомнений - самый успешный в карьере. Так итоги года для себя подвела белорусская самбистка Мария Кондратьева. В ноябре она выиграла золото чемпионата мира в весовой категории свыше 80 кг, став двукратной чемпионкой планеты.

Также в 2026-м спортсменка стала лучшей на Кубке мира. И в третий раз покорила континентальное первенство. Абсолютно все крупные старты она завершила на высшей ступени пьедестала. А еще после планетарного форума Кондратьева вышла замуж.

Мария Кондратьева, двукратная чемпионка мира по самбо:

"Да, честно сказать, этот год - год Лошади, но не зря наш Президент объявил его Годом белорусской женщины. Получилось так, что в этом году я выиграла абсолютно все соревнования - у меня еще такого не было в карьере, закрыла все золотом. Это очень круто и приятно. Ну и самое главное событие: да, спорт - это, конечно, большая половина моей жизни, но главным стало другое. Когда я выиграла чемпионат Европы, мой молодой человек сделал мне предложение, а когда прилетела с чемпионата мира, мы уже стали мужем и женой. Это, наверное, даже круче, чем выиграть чемпионат мира".

В новом сезоне спортсменка будет выступать под новой фамилией - Алексеева. Из отпуска команда выйдет уже 30 ноября и начнет подготовку к Международному турниру по самбо на призы Президента Республики Беларусь.