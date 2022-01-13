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Самобытность народных ремесел на выставке-ярмарке в Борисове
Выставка-ярмарка к зимним праздникам в районе Старого города в Борисове. Мастера местного центра народного творчества и народного клуба "Натхненне" предлагают галерею собственных произведений. Это изделия в лучших традициях белорусских народных промыслов: керамика, лозоплетение, ткачество, резьба по дереву и белорусская народная кукла.
Факт
Самобытность народных ремесел в Борисове поддерживают и развивают более 100 мастеров. 23 из них участники клуба "Натхненне".
Они демонстрируют борисовские промыслы в разных регионах страны.
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