Самобытность народных ремесел на выставке-ярмарке в Борисове

Выставка-ярмарка к зимним праздникам в районе Старого города в Борисове. Мастера местного центра народного творчества и народного клуба "Натхненне" предлагают галерею собственных произведений. Это изделия в лучших традициях белорусских народных промыслов: керамика, лозоплетение, ткачество, резьба по дереву и белорусская народная кукла.