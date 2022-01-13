ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Самобытность народных ремесел на выставке-ярмарке в Борисове

Выставка-ярмарка к зимним праздникам в районе Старого города в Борисове. Мастера местного центра народного творчества и народного клуба "Натхненне" предлагают галерею собственных произведений. Это изделия в лучших традициях белорусских народных промыслов: керамика, лозоплетение, ткачество, резьба по дереву и белорусская народная кукла.

Самобытность народных ремесел в Борисове поддерживают и развивают более 100 мастеров. 23 из них участники клуба "Натхненне".
Они демонстрируют борисовские промыслы в разных регионах страны.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все