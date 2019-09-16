Самобытный фестиваль "Журавы і журавіны" собрал гостей из разных стран в Миорах

Праздник уже несколько лет знакомит с природными богатствами региона. Здесь располагается крупнейшее на территории Беларуси верховое болото Ельня. Осенью начинается сезон сбора клюквы. И в это же время сюда прилетают тысячи серых журавлей. Понаблюдать за грациозными птицами можно со специальных смотровых площадок. Два бренда региона решили объединить, в итоге получился атмосферный фестиваль. Марина Романовская продолжит.



Блины на колоде с клюквенным вареньем, мясные рулеты в кисло-сладком соусе и витаминные морсы. На столе изобилие угощений по старинным рецептам Миорского региона. Накануне праздника хозяйки делились секретами приготовления блюд на страницах местной газеты. Итоги кулинарного поединка подвели на фестивале. Получилось вкусно.

Самобытный экологический фестиваль в Миорах

Самобытный экологический фестиваль в Миорах проходит много лет. Особенно живописные места северного региона страны привлекают фотографов. Колоритные снимки уже и в соцсетях зарубежных гостей праздника.





Заказник “Ельня” расположен на территории сразу двух районов - Миорского и Шарковщинского. Это крупнейший болотно-озерный комплекс страны. Ельня славится богатым урожаем клюквы. Сбор ягод уже начался.



Валентина Пальчевская рассказывает: в этих краях за клюквой ходят даже ленивые. Рекорды измеряются не ведрами, а мешками. Красным ковром устлано все болото. Полезная ягода, которую собирают всю осень, помогает зимой от простуды. К примеру, такое домашнее драже не теряет витаминов до нового года.



Сезон сбора клюквы для местных жителей еще и отличная возможность пополнить семейный бюджет. Ягоду большими партиями принимает райпо. Лучших сборщиков определяют на фестивале.

Во время осенней миграции над Ельней пролетают более 30 тыс. серых журавлей



