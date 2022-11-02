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Самое актуальное решение для интерьера в 2023 году по мнению дизайнера
Чтобы ваш интерьер был оформлен стильно и соответствовал последним трендам дизайна, стоит использовать камень - как натуральный, так и его имитацию. Об этом рассказали в школе дизайна интерьера Diskill. Советы дизайнера публикует sb.by.
Ожидается, что присутствие камня в интерьере не потеряет своей актуальности в следующем году. "Если вы решите использовать искусственный камень, очень важно, чтобы имитация была экологичной. Это также будет трендом", - пояснила специалист.
Специалисты рекомендуют использовать мрамор в любой вариации и цвете.
Камень палаццо тоже можно интересно обыграть, если использовать его, к примеру, при оформлении ванной комнаты. Такой камень, как оникс, также позволит вашему интерьеру выглядеть стильно и современно.
Фото:pixabay.com
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