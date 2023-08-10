"Самое большое богатство - это люди, которые здесь живут". Деревня Видибор празднует юбилей

На территории современной деревни Видибор рос высокий зеленый бор. В 1503 году посетил городок пинский князь Федор Иванович Ярославич из рода Карповичей. 520 лет исполнилось с той поры, когда подарил он эти земли за службу отличную верному дружиннику Видину, о чем пинским князем была составлена и подписана грамота, пишет polese.by.

Видин поселился у бора, а люди начали называть это место "Видин бор". Чуть позже деревней владели разные помещики: сначала род Ширмы, потом Юневичи и Малашицкие. Но память о первом жителе деревни - Видине - живет и сейчас как о простом человеке, от имени которого происходит название "Видибор".

На родину, на юбилей родной деревни съехались земляки из разных уголков нашей Беларуси: член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, председатель Столинского районного исполнительного комитета Григорий Протосовицкий, доктор химических наук Ева Трушко, бронзовый призер чемпионата мира по боксу Юлия Апанасович, член Союза писателей Александр Трушко (псевдоним Александр Наварич) и журналист Белтелерадиокомпании Александр Хоровец.

Начался праздничный день с торжественного открытия памятного знака "Станционный колокол", установленного на здании железнодорожной станции "Видибор" в подарок местным жителям от железнодорожников Барановичского отделения Белорусской железной дороги.

На праздничном мероприятии присутствовали заместитель председателя райисполкома Михаил Нестерович, заместитель начальника Барановичского отделения Алексей Райко, ветеран железной дороги, бывший начальник станции Григорий Юрчук, жители и гости деревни. После открытия памятного знака каждый желающий мог позвонить в колокол.

А празднование дня деревни началось во второй половине дня. На заднем дворе местной школы была организована праздничная сцена и зрительный зал под открытым небом. Открыл праздник председатель Видиборского сельского исполкома Василий Некрашевич. Потом слово взял председатель райисполкома Григорий Протосовицкий, для которого Видибор - малая родина.

"Уважаемые земляки, у каждого человека на земле есть место, которое является особенным. Именно туда он всегда возвращается. И это место - родительский дом. И сегодня для большинства тех, кто собрался, родной дом - деревня Видибор. Спасибо тем, кто делал и делает нашу деревню комфортнее и уютнее для жизни. Самое большое богатство - это люди, которые здесь живут", - подчеркнул Григорий Протосовицкий.





Почетной грамотой Столинского районного исполнительного комитета были награждены ветеран труда, директор государственного предприятия "Видиборский" в период с 1983 по 2019 год Сергей Лахадынов, ветеран труда, директор Видиборской СШ в период с 1984 по 2001 год Татьяна Кудлицкая; ветеран труда Мария Квятко и заведующий хозяйством Видиборской СШ Василий Квятко.

Также присутствующих поздравил с праздником председатель райсовета депутатов Александр Ярошевич, который наградил грамотами райсовета ветерана труда, бывшего начальника железнодорожной станции "Видибор" в период с 1993 по 2014 год Григория Юрчука; кладовщика КСУП "Видиборский" Сергея Козляковского; учительницу Видиборской СШ Татьяну Храпицкую и заведующего Видиборским ФАПом Вадима Герасимовича.





В праздничный день не могли не поблагодарить людей труда, которые работали и работают в хозяйстве, на полях, на фермах, отдавая весь задор своей души делу, не задумываясь над тем, что своим трудом умножали и умножают славу не только видиборской земли, но и всего района. Церемонию чествования лучших работников государственного предприятия "Видиборский" провел первый заместитель председателя райисполкома Василий Литвинкевич.

На празднике почтили самого пожилого жителя деревни Еву Афиногеновну Хоровец - ей в этом году исполнилось 97 лет. Поздравили и пригласили на сцену семьи, которые отметили серебряный и золотой юбилеи, а также многодетные семьи. Поздравления и подарки от сельского исполкома получили самый молодой житель деревни и победители конкурса на лучшее подворье.

Вокруг праздничной площадки были организованы выставки местных мастериц, которые были представлены на районных праздниках, работали торговые ряды и аттракционы для детей. Завершилось все праздничным концертом с участием творческих коллективов и сольных исполнителей района.



