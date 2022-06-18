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Самое большое Знамя Победы в мире развернули на Кургане Славы

Гордость за историю своей страны, героическое прошлое дедов и прадедов.

Участники патриотической акции международного проекта "Непокоренные" - делегации из России и Беларуси - тем самым продемонстрировали единство наших стран и укрепили историческую память об общности победы в Великой Отечественной войне. Знамя путешествует по городам России и Беларуси и дальше отправится в Брестскую крепость.

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Владимир Скрипниченко, руководитель проекта "Непокоренные":

Школьники, студенты, активисты и знатоки истории - Курган Славы собрал около 500 "непокоренных" из всех стран СНГ. Белорусы к мемориальному комплексу приезжали семьями, чтобы с гордостью развернуть Знамя Победы и сказать спасибо за мирное небо.

Алла Шахотько, начальник главного управления культуры Миноблисполкома:

"Патриоты Беларуси" - именно они в прямом смысле стали проводниками наших гостей. Встретили их на пункте пропуска «Красная Горка», сопровождали на Кургане Славы. А 21 июня все вместе отправятся в Брестскую крепость. Там в день годовщины начала Великой Отечественной войны будет развернуто знамя как символ неминуемой победы над любым врагом братских стран.