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Самое главное новогоднее блюдо белорусам по карману, утверждает Алексей Богданов

Во сколько обойдется салат оливье белорусам, ответил глава МАРТ Алексей Богданов. Ведомство просчитало индекс.

"Стоимость салата на 10 порций - 12 рублей 80 копеек. На человека 1 рубль 30 копеек. Получилось очень дешево", - подвел итог глава МАРТ.

Какой же стол без бутербродов с икрой. Производителей этого продукта много, но министр предложил купить икру белорусского производителя.

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