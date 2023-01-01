Самое главное новогоднее блюдо белорусам по карману, утверждает Алексей Богданов

"Стоимость салата на 10 порций - 12 рублей 80 копеек. На человека 1 рубль 30 копеек. Получилось очень дешево", - подвел итог глава МАРТ.

Какой же стол без бутербродов с икрой. Производителей этого продукта много, но министр предложил купить икру белорусского производителя.