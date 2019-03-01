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Интеллектуальное шоу для школьников "Я знаю!" готовит к эфиру новый пакет программ
Зрители смогут их увидеть уже в эти выходные в эфире "Беларусь 1". На брейн-ринг выйдут старшеклассники. Еще более сложные вопросы и не по-детски взрослые ответы. В скором времени Белтелерадиокомпания приступит к записи финальных игр. Пока же - закулисье, так называемого, второго пакета программ самого рейтингового продукта медиахолдинга - в сюжете Ольги Медведь.
Хлопать по отмашке, не смотреть в камеру, поддерживать эмоциональный градус на площадке и, конечно, подбадривать юных знатоков. Для массовки и учителей участие в телешоу, как правило, такой же первый опыт съемки, как и у школьников. Перед началом записи со зрителями проводится инструктаж, порой, со взрослыми в этом плане, сложнее, чем с детьми, отвлекаются чаще, ведь в отличие от игроков им не надо давать правильные ответы на глазах у всей страны.
Из так называемых ботаников в телезвезды. Так как участники игры впервые находятся на съемочной площадке перед 11-ю объективами, большинство камер, по возможности, замаскированы при помощи света и текстиля. Ведь школьники должны чувствовать себя максимально комфортно, давать правильные ответы и с легкостью справляться со стрессом. В это время их эмоции в фокусе скрытой камеры.
Меньше слез, больше улыбок, подростковой скромности и сосредоточенности на игре. Старшеклассники "Я знаю!" - самый серьезный состав шоу.
Именно в задания игр 9, 10 и 11 классов вводятся вопросы, не входящие в школьную программу, что значительно усложняет путь к суперфиналу. Особые трудности возникают с так называемыми заданиями-заблуждениями. Например, принято считать, что быка во время корриды раздражает красный цвет, хотя животному не нравится тряпка, которая шевелится. Задача юных знатоков - не повестись за мнением большинства и быть эрудитами не по годам.
Дети 21 века все больше времени проводят в поиске новой информации, не по старинке за книгами, а в интернет-пространстве. Планируется, что в перспективе отбор участников для шоу будет осуществляться через специальное приложение. Ну а пока у проекта развиваются аккаунты в социальных сетях. По случаю первого месяца на платформе "Инстаграм" коллеги проводят конкурс. Для участия необходимо подписаться на шоу "Я знаю!", отметить в комментариях двух друзей и поставить лайк на три последних поста. Количество комментариев не ограничено! Победители, которые попадут на запись программы, будут оглашены в субботу вечером. Свой подарок получит и автор самого интересного комментария под любым из постов за эту неделю.
Впереди по 4 игры у каждой параллели старшеклассников. После чего в эфире телеканал "Беларусь 1" суперфиналы и уже известны их участники от 5, 6, 7 и 8 классов. А вот 9, 10 и 11 смотрите каждую субботу и воскресенье по традиционному расписанию в 13:30.
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