Интеллектуальное шоу для школьников "Я знаю!" готовит к эфиру новый пакет программ

Зрители смогут их увидеть уже в эти выходные в эфире "Беларусь 1". На брейн-ринг выйдут старшеклассники. Еще более сложные вопросы и не по-детски взрослые ответы. В скором времени Белтелерадиокомпания приступит к записи финальных игр. Пока же - закулисье, так называемого, второго пакета программ самого рейтингового продукта медиахолдинга - в сюжете Ольги Медведь.





Хлопать по отмашке, не смотреть в камеру, поддерживать эмоциональный градус на площадке и, конечно, подбадривать юных знатоков. Для массовки и учителей участие в телешоу, как правило, такой же первый опыт съемки, как и у школьников. Перед началом записи со зрителями проводится инструктаж, порой, со взрослыми в этом плане, сложнее, чем с детьми, отвлекаются чаще, ведь в отличие от игроков им не надо давать правильные ответы на глазах у всей страны.







Из так называемых ботаников в телезвезды. Так как участники игры впервые находятся на съемочной площадке перед 11-ю объективами, большинство камер, по возможности, замаскированы при помощи света и текстиля. Ведь школьники должны чувствовать себя максимально комфортно, давать правильные ответы и с легкостью справляться со стрессом. В это время их эмоции в фокусе скрытой камеры.



Меньше слез, больше улыбок, подростковой скромности и сосредоточенности на игре. Старшеклассники "Я знаю!" - самый серьезный состав шоу.



Именно в задания игр 9, 10 и 11 классов вводятся вопросы, не входящие в школьную программу, что значительно усложняет путь к суперфиналу. Особые трудности возникают с так называемыми заданиями-заблуждениями. Например, принято считать, что быка во время корриды раздражает красный цвет, хотя животному не нравится тряпка, которая шевелится. Задача юных знатоков - не повестись за мнением большинства и быть эрудитами не по годам.