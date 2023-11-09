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"Самое важное - быть рядом с людьми". Один день с депутатом Мариной Ленчевской
Работа с людьми - приоритет в работе парламентариев. С жителями Фрунзенского района столицы, например, активно взаимодействует Марина Ленчевская. Единственная дама в Постоянной комиссии по национальной безопасности. Она же мама двоих детей, автоледи и председатель первичной организации Белорусского союза женщин Палаты представителей. Один день из жизни депутата - в сюжете Елены Витко.
Осенний букет от местных жителей - в благодарность за решенный вопрос. Такое рабочее утро у депутата Марины Ленчевской. Дело в том, что отопительный сезон по адресу Одинцова, 49 наступил с опозданием. ЖЭС на холодные батареи отреагировал не сразу: ссылались на завоздушенные трубы. Процесс ускорило обращение.
"Наверное, где-то днем жена послала видеообращение. А уже где-то в часов 5 батареи заработали. И то, что они должны были сделать за 10 дней, сделали за 10 минут", - рассказывает свою историю житель Минска Леонид Ященко.
От "оттепели" в домах до вопросов благоустройства. К общению с депутатом подключились и жители соседних домов. Из актуального - уборка дворов и ремонт скамеек, состояние детских площадок. Решение найдут быстро: в этом убедился и Александр Макарчук. Для него обустроили безбарьерную среду. Поддержка власти - и в проектной деятельности.
Доступная среда, а вместе с ней - профессиональная интеграция. На предприятии "Светоприбор" сейчас работают более тысячи человек - инвалидов по зрению и слабовидящих. Со многими Марина Ленчевская знакома давно: депутат регулярно приезжает на производство.
Наталья Чертович, замдиректора по идеологической работе и социальным вопросам УП "Светоприбор" ОО "БелТИЗ":
Живое общение - для нас это вообще важно. Стенды, плакаты - это вообще не про нас. Мы должны общаться, должны слышать речь. И Марина Александровна очень нам в этом помогает. И был такой наболевший вопрос в весенне-летний сезон: самокаты/велосипеды. Для наших это беда. Потому что бросают, где попало, а люди травмируются, люди падают. Мы обращались много куда, но приехала Марина Александровна, и я попросила ее помочь.
Сейчас возле предприятия и профильных объектов парковка запрещена. Вопрос безопасности решили всего за пару дней. И это лишь один из примеров эффективного визита и общения с трудовым коллективом.
Диалог с молодежью - еще один формат работы парламентариев
Эта дискуссионная площадка, например, на базе 179-й средней школы. Вместе со старшеклассниками здесь обсуждают вопросы информационной безопасности. А еще социальные гарантии, поддержка талантливой молодежи и сохранение исторической правды.
Евгения Набоко, директор СШ № 179 г. Минска:
Все для того, чтобы они видели жизнь с разных сторон. Это такие аспекты воспитательной работы. Ну и, конечно, мы двигаемся в сторону гражданско-патриотического воспитания в школе. Мы планируем создать экспозицию по геноциду белорусского народа. У нас есть это в планах, сейчас прорабатываем с ребятами, собираем материал.
Помнить прошлое, чтобы строить будущее. Шталаг 352 в Масюковщине. В годы войны там находился крупнейший лагерь для военнопленных. Погибли более 80 тыс. человек. Увековечить память, благоустроить мемориал и сохранить аутентичные элементы - для Марины Ленчевской эта миссия важна.
Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Очень важно, чтобы эта тема не пропала. Поэтому мы планируем подготовить переездную выставку. Я думаю, она будет достаточно познавательной. Помимо визуала, там будет сопровождение по QR-кодам. Для тех, кто захочет более глубоко погрузиться в историю Шталага 352.
Неравнодушие, вовлеченность… Такие личные и одновременно профессиональные качества помогают депутату на приеме граждан. Наталья Шуликова пришла когда-то с проблемой, а сейчас благодарит за новации в нормативно-правовой базе.
Наталья Шуликова, жительница г. Минска:
Несовершенство законодательства, которое мне грозило взысканием 46 тыс. рублей. Законно заработанных, за определенный промежуток времени, помимо основной работы. Дополнительная занятость. Изменения касались не только меня (а закон о борьбе с коррупцией вступил в этом году), для меня вопрос решен положительно.
Законодательная власть - в тандеме с исполнительной. Взаимодействовать с населением и эффективнее решать вопросы Марине Ленчевской помогает районная администрация.
Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района г. Минска:
Важно слышать граждан - это главное в их работе. А для меня это подспорье. Это плюс для меня, что не только я и мои заместители, руководители организаций и учреждения района. А именно в связке с депутатским корпусом.
"Если ты решил примерить на себя мундир депутата, ты обязан просто быть рядом с людьми. Это самое важное. Дилетантов на этой службе быть не может. Только с душой, только с сердцем. И повторюсь, рядом с людьми", - подчеркивает Марина Ленчевская.
Подростки и пожилые люди, многодетные семьи. В округе парламентария более 60 тыс. человек. Задача - оправдать доверие каждого.
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