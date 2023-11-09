"Самое важное - быть рядом с людьми". Один день с депутатом Мариной Ленчевской

Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района г. Минска:

Важно слышать граждан - это главное в их работе. А для меня это подспорье. Это плюс для меня, что не только я и мои заместители, руководители организаций и учреждения района. А именно в связке с депутатским корпусом.

"Если ты решил примерить на себя мундир депутата, ты обязан просто быть рядом с людьми. Это самое важное. Дилетантов на этой службе быть не может. Только с душой, только с сердцем. И повторюсь, рядом с людьми", - подчеркивает Марина Ленчевская.



Подростки и пожилые люди, многодетные семьи. В округе парламентария более 60 тыс. человек. Задача - оправдать доверие каждого.