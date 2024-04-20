3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
"Самое важное - это мир". Депутат Светлана Пашкова об одном из главных вопросов ВНС
Беларусь в преддверии важного политического события - несколько дней остается до Всебелорусского народного собрания. Активные и неравнодушные профессионалы, ответственные и преданные стране люди, делегаты ВНС готовы приступить к обсуждению самых значимых для страны и народа вопросов.
Депутат Минского городского совета депутатов, директор СШ № 64 Г. Минска Светлана Пашкова высказалась о главных вопросах Всебелорусского народного собрания, о воспитании подрастающего поколения.
На сегодняшний день мы возрождаем те традиции, которые были придуманы нашими родителями. Например, создание военно-патриотических клубов, которые были важны в 50-е годы. Сегодня эта традиция возрождается. Она позволяет молодежи приобщиться к нашему историческому наследию. Таким образом ребята знакомятся с историей нашей страны времен Великой Отечественной войны, узнают, через что прошел белорусский народ. На сегодняшний день мы несем эту истину детям, для того чтобы они понимали и не допустили новой войны.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
Белоруска Стасья Корсак - в десятке лучших в телеконкурсе детской авторской песни "Наше поколение"
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все