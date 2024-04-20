"Самое важное - это мир". Депутат Светлана Пашкова об одном из главных вопросов ВНС

На сегодняшний день мы возрождаем те традиции, которые были придуманы нашими родителями. Например, создание военно-патриотических клубов, которые были важны в 50-е годы. Сегодня эта традиция возрождается. Она позволяет молодежи приобщиться к нашему историческому наследию. Таким образом ребята знакомятся с историей нашей страны времен Великой Отечественной войны, узнают, через что прошел белорусский народ. На сегодняшний день мы несем эту истину детям, для того чтобы они понимали и не допустили новой войны.

Светлана Пашкова