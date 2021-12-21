COVID-самоизоляция для контактов первого и второго уровня отменяется в Беларуси

С 22 декабря в Беларуси отменяется COVID-самоизоляция для контактов первого и второго уровней. Те же, кто сейчас находятся на карантине, должны соблюдать его до конца. Согласно постановлению Совмина, обязательную самоизоляцию теперь должны проходить только граждане нашей страны, иностранцы и лица без гражданства с подтвержденной COVID-инфекцией.



Несмотря на изменения, специалисты рекомендуют белорусам не забывать о правилах защиты - носить маски в общественных местах, помнить о безопасной дистанции, пользоваться антисептиками и прививаться.