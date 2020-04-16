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Самоизоляция - не повод для безделья. Какие полезные дела есть дома?
Из-за пандемии коронавируса многие перешли на удаленную работу, а некоторые и вовсе не знают, чем себя занять. Однако самоизоляция - не повод для безделья. Можно заняться делами, до которых давно не доходили руки. Например, можно разобрать гардероб.
Начните с тщательного опустошения всех полок и вешалок. Наверняка в ходе раскопок вы обнаружите как любимые, но давно забытые вещи, так и совсем неожиданные находки, без которых прекрасно обходились годами.
Все, что отправится на дальние полки и в чехлы (то есть зимние вещи), тщательно осмотрите. Проверьте пуговицы на пальто и работу молний на куртках, целостность внутренних карманов и наличие ремней. Свитеры осмотрите на предмет катышков - их лучше удалить прямо сейчас, чтобы следующей осенью достать с полки практически новую вещь.
Если этот уровень вы прошли, то можете смело переходить к следующему. Сортировка книг в домашней библиотеке займет вас не на один час.
Следующее развлечение - разберите всю уходовую и декоративную косметику.
Наверняка у вас накопился уже целый список домашних дел, доделать которые давно не доходят руки. Что ж, настал ваш звездный час. Прибить полочки, пришить оторванные петельки к курткам, разобрать семейный фотоархив. В конце концов, можно заняться банальной перестановкой мебели. Составьте большой список и постарайтесь равномерно распределить все дела.
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