Самолет Belavia рейсом Минск - Барселона завис над Слонимом

Это очередной инцидент в небе и вновь под угрозой жизни людей. Прямо сейчас в воздухе находится самолет авиакомпании Belavia рейсом Минск - Барселона. Он не пересек польское воздушное пространство и сейчас завис над Слонимом, предварительно сделав несколько кругов в сторону Минска. Belavia пока не комментирует происходящее. Лайнер, вероятно, вырабатывает топливо.