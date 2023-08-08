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Самолет "Белавиа" совершал экстренную посадку в Витебске

Самолет "Белавиа" совершал экстренную посадку в Витебске

Самолет "Белавиа" совершал экстренную посадку в Витебске в связи с тем, что ребенку-пассажиру стало плохо. Об этом рассказал руководитель аэропорта Витебск Сергей Рурис,сообщает БЕЛТА.

"На борту самолета "Белавиа", летевшего из Москвы в Минск, произошла экстренная ситуация - недомогание у ребенка. Командир воздушного судна вышел с нами на связь, попросил аварийную посадку. В течение 15 минут мы обеспечили посадку, вызвали медицинскую помощь. Ребенка сразу из самолета забрала скорая", - рассказал Сергей Рурис.

Экипажу оказали необходимую помощь по дозаправке воздушного судна, и самолет отправился дальше по маршруту. На данный момент он уже прибыл в Минск.

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