Самолет "Белавиа" совершал экстренную посадку в Витебске в связи с тем, что ребенку-пассажиру стало плохо. Об этом рассказал руководитель аэропорта Витебск Сергей Рурис,сообщает БЕЛТА.

"На борту самолета "Белавиа", летевшего из Москвы в Минск, произошла экстренная ситуация - недомогание у ребенка. Командир воздушного судна вышел с нами на связь, попросил аварийную посадку. В течение 15 минут мы обеспечили посадку, вызвали медицинскую помощь. Ребенка сразу из самолета забрала скорая", - рассказал Сергей Рурис.