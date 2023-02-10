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Самолет Минобороны Беларуси эвакуировал из Турции трех белорусок с детьми

Самолет Минобороны Беларуси эвакуировал из Турции трех белорусок с детьми

Белорусские граждане эвакуированы из пострадавших от землетрясения турецких регионов, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси.

"Бортом Министерства обороны Беларуси из пострадавших регионов Турции были эвакуированы три белоруски с тремя детьми", - сообщили в ведомстве.

"В эти минуты они возвращаются на Родину", - отметили в Министерстве иностранных дел.

Фото:БелТА

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