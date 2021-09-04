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Самолет с 500 тыс. доз вакцины против COVID-19 вылетел из Пекина в Беларусь

Самолет с 500 тыс. доз вакцины против COVID-19 вылетел из Пекина в Беларусь

В состав груза вошли 500 тыс. доз, которые китайская сторона предоставила Беларуси в качестве дружеской гуманитарной помощи, а также 1 млн доз в рамках закупки. Вместе с вакциной передано более 500 тыс. шприцев.

Ранее Китай уже передал в адрес Беларуси 400 тыс. доз вакцины Vero Cell на безвозмездной основе.

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