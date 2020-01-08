ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Самолеты Белавиа собираются временно облетать Иран и Ирак

Самолеты Белавиа собираются временно облетать Иран и Ирак

Самолеты Белавиа из-за авиакатастрофы украинского самолета в Тегеране собираются временно облетать Иран и Ирак, информировали в пресс-службе авиакомпании.

По словам представителя Белавиа, единственное направление, при котором лайнеры компании проходят над территорией Ирана и Ирака, это Минск - Дубай. Это чартерный рейс, который выполняется один раз в неделю. Следующий рейс в планах 10 января.

После трагедии до выяснения причин крушения Украина прекращает полеты над Ираном. Многие крупные авиакомпании также решили исключить полеты в воздушном пространстве Ирака и Ирана.

Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS
Есть чем поделиться? Пишите сюда

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все