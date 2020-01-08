Самолеты Белавиа собираются временно облетать Иран и Ирак

Самолеты Белавиа из-за авиакатастрофы украинского самолета в Тегеране собираются временно облетать Иран и Ирак, информировали в пресс-службе авиакомпании.



По словам представителя Белавиа, единственное направление, при котором лайнеры компании проходят над территорией Ирана и Ирака, это Минск - Дубай. Это чартерный рейс, который выполняется один раз в неделю. Следующий рейс в планах 10 января.



После трагедии до выяснения причин крушения Украина прекращает полеты над Ираном. Многие крупные авиакомпании также решили исключить полеты в воздушном пространстве Ирака и Ирана.



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