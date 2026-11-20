На фоне глобальной нестабильности встреча трех лидеров - это возможность заложить новую систему безопасности. Для урегулирования конфликтов в мире необходим диалог сильнейших держав, а не конфронтация между ними.

Юрий Самонкин, политолог, глава Евразийского института молодежных инициатив (Россия):

"В мире наблюдается международный бум, огромное количество военных конфликтов. Речь идет не только об Украине, вопрос с которой очень сложно закрыть даже при помощи Соединенных Штатов Америки. Американцев там тоже не слушают - как и в случае с тем, что произошло в начале 2026 года в отношении Ирана. Поэтому здесь, конечно же, Дональд Трамп играет на опережение: как действующий президент США, он должен заложить хоть какую-то основу мировой стабильности".

"Россия и Китай - это страны-цивилизации, конкуренты для США. Но компании бывают разные: с конкурентами можно договариваться, объединяться и искать общие точки соприкосновения. Это логика большого бизнеса. В этом плане связка треугольника России, Китая и США обеспечивает не только разграничение сфер влияния, но и формирует своего рода очаг новой международной системы права, куда могут подключаться все без исключения - будь то Пакистан, Индия, Северная Корея, Япония, Венгрия, Болгария или Румыния", - отметил политолог.