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Самонкин: Заморозить конфликт на Ближнем Востоке не удалось пока ни одному правителю мира
Эксперты отмечают, что полного урегулирования ближневосточных конфликтов не удавалось достичь никому, и Израиль уже дал понять, что не считает себя связанным достигнутыми договоренностями.
Юрий Самонкин, политолог, глава Евразийского института молодежных инициатив (Россия):
"Окончательное решение проблемы Израиля и Палестины, а уж тем более возможность наличия у Ирана там каких-то национальных интересов (Иран хочет практически доминировать) - очень сложные вопросы".
Политолог считает, что перемирие будет лишь временным, и уже к осени-зиме медийное и экспертное сообщество вернется к ближневосточному направлению. Однако в данной ситуации, по словам эксперта, стоит отдать должное президенту США Дональду Трампу, который выходит из ситуации красиво - многие его военные поражения уже забываются перед промежуточными осенними выборами. "Возможно, после Ближнего Востока последует возвращение американцев на украинское направление. В любом случае это очень интересно, но заморозить конфликт на Ближнем Востоке не удавалось, по-моему, ни одному правителю мира, и никогда в истории такого, к сожалению, не будет", - подчеркнул Юрий Самонкин.
Фото: РИА Новости