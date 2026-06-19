Самонкин: Заморозить конфликт на Ближнем Востоке не удалось пока ни одному правителю мира

Политолог считает, что перемирие будет лишь временным, и уже к осени-зиме медийное и экспертное сообщество вернется к ближневосточному направлению. Однако в данной ситуации, по словам эксперта, стоит отдать должное президенту США Дональду Трампу, который выходит из ситуации красиво - многие его военные поражения уже забываются перед промежуточными осенними выборами. "Возможно, после Ближнего Востока последует возвращение американцев на украинское направление. В любом случае это очень интересно, но заморозить конфликт на Ближнем Востоке не удавалось, по-моему, ни одному правителю мира, и никогда в истории такого, к сожалению, не будет", - подчеркнул Юрий Самонкин.