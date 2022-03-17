Самонкин: Санкции принесли больше вреда для самой Европы, нежели Беларуси и России

Мы с вами живем в уникальную эпоху перемен, когда западная парадигма существования дополярной модели, по сути, рушится, и сейчас изменяется формация мышления экономического уклада. Мы, конечно, должны консолидироваться в наше интеграционное объединение. Мы видим на примере ухода западных компаний с территории РФ, что этот рынок остается до сих пор открытым. Надо заниматься вопросом импортозамещения. Кроме того, белорусская экономика практически ориентируется на импортозамещение (на 1-2 % зависит от западных технологий). Здесь, мне кажется, что мы у Беларуси взяли опыт выстраивания сельского хозяйства, как они за такой короткий срок существования белорусского государства смогли технологии разработать, все это, конечно, будет нам очень интересно и полезно. В рамках Союзного государства у нас идет двойственный кооперационный обмен мнений. Мне кажется, что это достаточно перспективно.

Юрий Самонкин, политолог, глава Евразийского института молодежных инициатив (Россия)