3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Самонкин: Санкции принесли больше вреда для самой Европы, нежели Беларуси и России
Западная экономическая модель рушится. Санкции принесли больше вреда для самой Европы, нежели Беларуси и России. Таким мнением поделился политолог Юрий Самонкин. По его словам, сейчас нашим странам необходимо еще больше консолидироваться и вместе активно подумать над проектами импортозамещения.
У Беларуси, отметил эксперт, большой опыт: отечественные продукты со знаком качества уже давно заменили многие западные товары.
Мы с вами живем в уникальную эпоху перемен, когда западная парадигма существования дополярной модели, по сути, рушится, и сейчас изменяется формация мышления экономического уклада. Мы, конечно, должны консолидироваться в наше интеграционное объединение. Мы видим на примере ухода западных компаний с территории РФ, что этот рынок остается до сих пор открытым. Надо заниматься вопросом импортозамещения. Кроме того, белорусская экономика практически ориентируется на импортозамещение (на 1-2 % зависит от западных технологий). Здесь, мне кажется, что мы у Беларуси взяли опыт выстраивания сельского хозяйства, как они за такой короткий срок существования белорусского государства смогли технологии разработать, все это, конечно, будет нам очень интересно и полезно. В рамках Союзного государства у нас идет двойственный кооперационный обмен мнений. Мне кажется, что это достаточно перспективно.
Президент
Все
Глава МИД Беларуси рассказал о повестке запланированных встреч Лукашенко на полях саммита в Баку
Лукашенко поздравил Думу Боко с избранием на должность Президента Ботсваны
Александр Лукашенко поздравил Президента Анголы с национальным праздником
Лукашенко: Растет необходимость возвращения Беларуси и Польши к нормальным отношениям
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Песков опроверг сообщения о телефонном разговоре Путина и Трампа
В столице Азербайджана свою работу начинает 29-я сессия Конференции ООН по климату
Пассажир самолета пытался открыть дверь во время полета - бортпроводники справились с дебоширом
МУС начал расследование против своего главного прокурора. В чем его обвиняют?
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов