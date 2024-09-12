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"Самореализовалась": в Минске женщине вынесли приговор за оскорбление Президента Беларуси
Комментарии, разжигающие ненависть и призывающие к насилию в интернете, не останутся незамеченными. Для одних оскорбления и призывы к насилию - это повод раскачать обстановку и заработать очередные гранты, для других - самореализоваться.
Но вместо кураторов, живущих за рубежом, отвечать приходится подражателям, которые в своей стране сеют панику и хаос.
Минский городской суд 21 октября огласил приговор в отношении 45-летней минчанки. В интернете она оскорбляла и угрожала правоохранителям, военным и Президенту Беларуси Александру Лукашенко.
На оглашение приговора пригласили студентов вузов, ведь чаще всего именно молодежь оставляет комментарии в интернете, не задумываясь о последствиях. Как проходит суд над теми, кто по незнанию или нарочно преступил черту закона, многие студенты из зала видели впервые.
Проблемы с законом у подсудимой начались, когда ее идентифицировали как автора комментариев, оставленных в Telegram-каналах и чатах. В 2023 году фигурантка была осуждена на полтора года "домашней химии" за оскорбление представителей власти. А в апреле 2024 года вскрылись новые факты. Основная тематика комментариев - оскорбление белорусских правоохранителей, сторонников главы государства, бойцов и приверженцев специальной военной операции, проводимой Россией в Украине. Травля в интернете продолжалась на протяжении минимум двух лет. В апреле судом Первомайского района Минска женщина была осуждена за оскорбление Президента и представителей власти. А 21 октября Фемида добавила наказание.
Дмитрий Хавалко, старший прокурор отдела прокуратуры г. Минска:
Женщина признана виновной в умышленных действиях, направленных на возбуждение национальной и иной социальной вражды, розни по признаку национальной или иной социальной принадлежности. На основании первого пункта статьи 130 Уголовного кодекса Республики Беларусь ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком 2 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.
Сторона обвинения доказала, что подсудимая действовала по мотивам политической и идеологической вражды, с целью дестабилизировать обстановку в стране, а также для разжигания агрессивности населения. Все это не осталось без внимания со стороны правоохранителей.
Надежда Антоник, помощник председателя Минского городского суда: "Представителями судейского корпуса города Минска большое внимание уделяется правовому просвещению молодежи и профилактике преступлений. Судьями проводятся выездные судебные заседания, беседы с трудовыми коллективами и выступления в СМИ".
Приговор вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
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