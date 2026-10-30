Самосвалы БЕЛАЗ произвели фурор на выставке MINEXPO в Танзании

Перспективы сотрудничества на африканском рынке обсуждают в Танзании. Здесь проходит одна из крупнейших выставок региона MINEXPO - главное событие Восточной Африки в области добычи и переработки полезных ископаемых.

Форум объединяет экспонентов из более чем 30 стран. Демонстрация белорусских беспилотных самосвалов вызвала настоящий фурор. Гости проявили большой интерес к технологиям и отметили возможности их применения.

Алексей Грачев, заместитель генерального директора по стратегическому развитию и корпоративному управлению ОАО "БЕЛАЗ":

"Мы представляем не только наши инновационные разработки, которые здесь пользуются потенциальным спросом, как, например, техника, работающая на СПГ, но и флагманские модели грузоподъемностью 90 и 130 т".

"Компания представляет цифровые решения для горнодобывающей отрасли совместно с компанией БЕЛАЗ. Кроме этих решений предлагаются ряд других решений для различных сфер экономики, которые сегодня интересуют африканский континент и в особенности Республику Танзания", - отметил генеральный директор компании по разработке программного обеспечения Олег Беляков.

Африканский континент сегодня является драйвером промышленного роста и кладовой природных ресурсов. Региону необходимы не просто машины, а комплексные надежные решения. Белорусская продукция здесь традиционно пользуется высоким спросом.