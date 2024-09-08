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Самосвалы-троллейвозы, тракторы с электромеханической трансмиссией и водородная энергетика - министр промышленности о ближайших перспективах в машиностроении
Сколько вложили в модернизацию производств в 2024 году, что планируется на следующий год, в программе "Главный эфир" рассказал министр промышленности Беларуси Александр Ефимов.
Инвестиционная программа разработана вплоть до 2030 года, отметил министр. "Сейчас мы нарабатываем новые проекты вплоть до 2035 года. В части инвестиционных проектов будут серьезные знаковые проекты. К таким проектам мы можем отнести и проект по строительству нового производства автобусов, пассажирской техники. Минский автозавод буквально в 1 квартале будущего года планирует завершить инвестиционную стадию и во 2 квартале 2025 года начнет выходить на параметры производства своего большого знакового проекта".
Министр рассказал о серьезной программе модернизации, которая идет на БелАЗе. "Буквально через пару лет БелАЗ выйдет с совершенно новым лицом, новыми возможностями и новыми видами техники - так называемые карьерные самосвалы-троллейвозы. Также мы работаем над развитием карьерной тематики в области гибридной и водородной энергетики для того, чтобы получить конкурентное преимущество на наших рынках сбыта", - подчеркнул глава ведомства.
Александр Ефимов рассказал, что запланирована большая программа модернизации на Минском тракторном заводе. "Сегодня мы завершаем производство опытно-промышленной партии трактора мощностью 500 лошадиных сил. Если он будет иметь классическую трансмиссию, механическую трансмиссию, то уже в 2025 году мы завершим разработку целой линейки принципиально новых тракторов с электромеханической трансмиссией".
Министр подчеркнул, что это новое направление появляется, следуя современным трендам в части повышения коэффициента полезного действия и в части улучшения экологичности белорусской техники. По его словам, появится линейка 500-600 сильных тракторов.
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