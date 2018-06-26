Самой зрелищной частью празднования Дня Независимости станет парад в небе

В Беларуси продолжаются тренировки военных. И эту картинку мы получили буквально несколько минут назад. Это - тренировочный полет авиации. Здесь и боевые вертолеты Ми-8 и Ми-24, истребители МиГ-29, штурмовики Су-25, военно-транспортные самолеты и другие. Такой состав воздушных судов будет участвовать во время парада 3 июля. Летчики проводят репетицию над Минским морем, чтобы не создавать лишний шум над столицей.