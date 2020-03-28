Самозащита от коронавируса и действенность систем здравоохранения. Эффективность обсудим с экспертом

Эффективность закрытия границ во время пандемии, социальное дистанцирование, бережное отношение к пожилым людям, а также способы самозащиты от коронавируса и сравнительный анализ систем здравоохранения в Беларуси, Европе, Японии и Южной Корее. Эти вопросы мы обсудили с российским вирусологом Андреем Рагозиным (видео).