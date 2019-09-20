Самую креативную и трудолюбивую семью выбрали в Любани

16 семей из разных районов. Самую активную и трудолюбивую сельскую семью Минской области выбирали сегодня в Любани. В областном этапе республиканского проекта "Властелин села" - пары механизаторов, животноводов, почтальонов, трактористов и лесников. Все они живут в сельской местности, ведут хозяйство и воспитывают детей и теперь соревнуются в гостеприимстве и ловкости. Хозяйки демонстрировали навыки кулинарии и рукоделия, а вот мужчинам еще надо было показать владение топором и пилой.