Самую маленькую в мире кувшинку заново открыли в Руанде

В Руанде ученые обнаружили крошечную кувшинку Nymphaea thermarum, которая считалась исчезнувшей в дикой природе с 2010 года, пишет БЕЛТА.



Диаметр листьев Nymphaea thermarum составляет от одного до трех сантиметров. Это растение обнаружил и описал немецкий ботаник Эберхард Фишер в 1987 году. Кувшинки росли только в одном водоеме, и когда он пересох, вся популяция погибла.



Ученые считали, что вид полностью исчез из дикой природы. Кувшинку разводили в искусственных условиях в Королевских ботанических садах Кью в Лондоне. Но летом 2023 года специалистам удалось обнаружить несколько сотен экземпляров этих растений, которые росли в небольших канавах и прудах на территории площадью 4,6 тыс. кв.м.



Ученые заявили, что необходимо предпринять срочные меры для защиты этого цветка. Так, они планируют создать в месте распространения кувшинок небольшой заповедник, а также изменить статус вида в списке Международного союза охраны природы.