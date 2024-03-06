3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Самую маленькую в мире кувшинку заново открыли в Руанде
В Руанде ученые обнаружили крошечную кувшинку Nymphaea thermarum, которая считалась исчезнувшей в дикой природе с 2010 года, пишет БЕЛТА.
Диаметр листьев Nymphaea thermarum составляет от одного до трех сантиметров. Это растение обнаружил и описал немецкий ботаник Эберхард Фишер в 1987 году. Кувшинки росли только в одном водоеме, и когда он пересох, вся популяция погибла.
Ученые считали, что вид полностью исчез из дикой природы. Кувшинку разводили в искусственных условиях в Королевских ботанических садах Кью в Лондоне. Но летом 2023 года специалистам удалось обнаружить несколько сотен экземпляров этих растений, которые росли в небольших канавах и прудах на территории площадью 4,6 тыс. кв.м.
Ученые заявили, что необходимо предпринять срочные меры для защиты этого цветка. Так, они планируют создать в месте распространения кувшинок небольшой заповедник, а также изменить статус вида в списке Международного союза охраны природы.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
"Контроль качества" расскажет, как сегодня развивается БНБК
В отношении водителя, совершившего смертельное ДТП в Витебской области, возбуждено уголовное дело
Кто представит Беларусь на международном конкурсе авторской песни "Наше поколение"
В рамках акции "Марафон единства" Пинск получил в подарок новый мурал от БРСМ
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов