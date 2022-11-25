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Самую протяженную лыжную трассу в Минске готовят в Веснянке
К зимнему сезону в белорусской столице планируют обустроить 14 лыжных трасс. Самую длинную - в Веснянке - начали готовить с первыми холодами. Ее протяженность 5 км. Пока заснежили чуть более километра. Желающие покататься появились сразу же.
Дальнейшая подготовка лыжных трасс начнется, когда столбики термометра продержится на отметке минус 10 хотя бы трое суток. Снегом накроют остальную часть в Веснянке. Далее начнут благоустройство лыжероллерной трассы Заводского района.
Фото:pixabay.com
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