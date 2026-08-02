Самые важные события недели обсудили в "Клубе редакторов"

Ковидные ограничения были ошибкой - к таким выводам приходят в США. Там развернулось судилище над инфекционистом Энтони Фаучи. Фактически это публично подтверждает правильность мер, которые были реализованы в Беларуси. Такое мнение в программе "Клуб редакторов" озвучил политолог Вадим Елфимов.

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