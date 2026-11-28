Александр Лукашенко протянул руку помощи Владимиру Зеленскому в самый сложный момент для него лично и украинского государства в частности. Такое мнение в программе "Клуб редакторов" озвучил политолог Вадим Елфимов.

Вадим Елфимов, завкафедрой Академии управления при Президенте Беларуси:

"На самом деле Александр Григорьевич Лукашенко в данном случае, помимо всего прочего, что хочет урегулировать этот конфликт, найти, во-первых, прямое соглашение между Украиной и Россией, а это можно сделать только при посредстве Беларуси на самом деле. И, как правильно сказал Президент, будет Минск-2, Минск-3, Минск-4, Минск-5. Это обязательно произойдет - окончательное, как говорится, не без всяких капитуляций, а вот окончательное урегулирование. Помимо всего прочего, Александр Григорьевич Лукашенко давал шанс Зеленскому спастись. Вы понимаете, если бы он поехал в Москву, там какие-то переговоры с Путиным, это для него... По крайней мере для него это гарантия того, что его потом не прибьют".

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