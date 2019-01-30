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Самые активные представители минской молодежи сегодня получили награды

Обсуждены планы и проекты, которыми Белорусский союз молодежи активно занимался в прошлом году и будет продолжать в новом. Среди них - акция по благоустройству "Мой родны кут", спортивный форум "Вперед, столица!", патриотический проект "Мы помним" к 75-летию освобождения Беларуси.

Минская городская организация Союза молодежи насчитывает более 100 тысяч участников из числа школьников и студентов столицы.

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