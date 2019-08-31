Самые актуальные темы уходящей недели - в воскресенье в 21:00 в "Главном эфире"

Беларусь - США: вся повестка отношений между странами. Развитие двухсторонних связей и вопросы региональной безопасности. О дальнейшем сотрудничестве говорили на неделе. И осень встречаем по-новому. Главный медиахолдинг страны меняет локации. Старт уже в это воскресенье. Самые актуальные темы уходящей недели в 9 вечера в "Главном эфире".