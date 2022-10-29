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Самые актуальные вопросы о деятельности ВНС обсудили участники диалоговой площадки в Витебске

Именно обмен идеями и мыслями в формате открытого диалога - продуктивный путь в поиске оптимальных решений. Участники диалоговой площадки в Витебске обсудили широкий круг вопросов, связанных с Всебелорусским народным собранием - порядок формирования нового органа власти, пути делегирования, а также возложенные на делегатов полномочия.

Это наш гарант. Наш гарант того, так как оно потом будет признавать выборы состоявшимися, того, чтобы мы не свернули куда-то. Государство как большой единый корабль, чтобы двигалось по той стратегии, по которой оно должно идти. Очень важно, чтобы максимально были различные слои общества представлены: как общественные организации, так и общественные партии.
Максим Наумович, председатель Витебской городской организации Либерально-демократической партии Беларуси


Ознакомиться с законопроектом о Всебелорусском народном собрании можно в онлайн-формате. Текст размещен на сайте правового форума Беларуси. Каждый может высказать свое мнение, предложения и замечания в электронном виде. Они принимаются до 2 ноября.

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