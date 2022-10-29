Самые актуальные вопросы о деятельности ВНС обсудили участники диалоговой площадки в Витебске

Это наш гарант. Наш гарант того, так как оно потом будет признавать выборы состоявшимися, того, чтобы мы не свернули куда-то. Государство как большой единый корабль, чтобы двигалось по той стратегии, по которой оно должно идти. Очень важно, чтобы максимально были различные слои общества представлены: как общественные организации, так и общественные партии.

Максим Наумович, председатель Витебской городской организации Либерально-демократической партии Беларуси