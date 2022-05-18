Самые частые нарушения в медцентрах - навязывание услуг и завышение их стоимости

Качественная медицинская помощь, доступная каждому. Чтобы обеспечить этот важный принцип, Комитет госконтроля продолжает мониторинг частных медцентров. Таковых в нашей стране под две тысячи, крупных же игроков на рынке - не больше двух десятков. Они чаще других попадают в поле зрения контролирующих органов - и не зря: завышение цен, навязывание услуг и даже оказание медпомощи без лицензии. Юлия Рубцова продолжит.

КГК продолжает мониторинг медцентров

Оказывать помощь качественно, согласно госстандартам, обеспечивая безопасные условия для каждого пациента - простая истина для тех, кто взялся за дело врачебное, казалось бы. Однако контрольные мероприятия показывают обратное. Сегодня Комитет госконтроля продолжает мониторить работу частных клиник. Увы, пока не все безоблачно.

Навязывание услуг и завышение их стоимости - самые частые нарушения

Контрольные мероприятия показали системность выявленных нарушений, коммерческими центрами допускалось навязывание услуг. Коммерческими центрами допускалось навязывание услуг по регулируемым ценам, услуги не предлагались, они формировались в комплексе - при составлении комплексов не исключались дублирующие услуги. И даже по дублирующим манипуляциям завышалась стоимость услуг на 10-15 %. Юлия Авхукова, начальник главного управления КГК Беларуси

Говоря проще, навязывали обследование сразу нескольких органов при заболевании одного - якобы для цельной картины. На деле такой необходимости не было, но права выбора пациенту не давали, преследуя интересы коммерческие. Необоснованную прибыль получали в большей степени, проводя диагностику - лучевую или ультразвуком. Но, как говорится, это цветочки. Ягодки нашли в одном из крупнейших - "Нордине".

Ортопедические операции без лицензии

На Бехтерева в Минске, где находится филиал медцентра, почти 10 лет выполняли ортопедические операции, не имея лицензии Минздрава на этот вид деятельности.

У медцентра "Нордин" отсутствовало операционное отделение, соответствующее требованию для получения лицензии. В связи с этим грубо нарушались лицензионные требования и оказывались ортопедические операции, которые не были внесены в лицензию. Прекрасно зная о запрете проведения ортопедических операций, руководство позволяло врачам делать операции, при этом через свой сайт они рекламировали свои услуги. Дмитрий Дягилев, заместитель начальника управления департамента финансовых расследований КГК Беларуси

В ходе осмотра помещений установлены документы, предметы, черновые записи - все свидетельствуют о проведении таковых операций. В своей же документации вмешательство ортопедического характера записывали под видом хирургического, а за пару месяцев даже запретили персоналу распространяться об этой деятельности, надеясь, что факты удастся скрыть. Однако скрыть не удалось ни фальсификацию, ни уклонение от налогов. Правовую оценку действиям должностных лиц дадут в соответствии с Уголовным кодексом.

Жалобную книгу!

Еще один факт из деятельности «Нордина» удалось узнать из книги жалоб. Историей "как один препарат дважды покупала" поделилась женщина и с нашей съемочной группой.

Зарплаты в конвертах

Проверка в "Нордине" продолжается. Изучают вопросы сокрытия выручки, в том числе зарплат в конвертах. Госконтроль предупреждал, но поняли, видимо, не все - отсюда такие последствия вплоть до приостановления деятельности, как вышло и с центром ЛОДЭ.

Махинации с больничными

Нарушали требования клинических протоколов, не соблюдали порядок организации неотложной помощи. Но больше поражают махинации с больничными.





При проверке ЛОДЭ была установлена необоснованная выдача больничных - порядка сотни листов. Больничные выдавались, несмотря на давность заболевания. Например, спустя три месяца после получения травмы пальцевой кости пациент обратился за больничным и получил его. Юлия Авхукова, начальник главного управления КГК Беларуси

Рекомендации выданы - осталось учесть

Чтобы защитить права пациентов, Комитет госконтроля направил медцентрам страны рекомендации с требованиями пересчитать стоимость услуг, предоставить пациентам право выбора без навязывания ненужных исследований, консультаций и процедур. Некоторые к устранению подключились оперативно. Вот в этом столичном на ликвидацию недочетов ушло всего несколько недель.

Были вынесены рекомендации, следуя которым мы оптимизировали стоимость комплексов по лучевой диагностике. В результате произошло снижение цен от 5 % до 20 % по многим позициям. Олег Кобанов, ведущий экономист частной клиники г. Минска

И такая позитивная тенденция наметилась не только в Минске, есть результат и в отдельных областных центрах. В Бресте, например, после вмешательства контролирующего органа дешевле стали УЗИ, МРТ и еще около 20 видов медуслуг.

Были пересмотрены цены на комплексные услуги - ультразвуковая и лучевая диагностика. Произошло снижение цен на 20 услуг от 10 % до 18 %. На отдельные услуги цены снизились больше чем на 40 рублей. Александр Бычковский, замначальника отдела КГК Брестской области

Во главе угла - интересы людей и качественная медпомощь. По адекватным ценам и без навязывания услуг. Поэтому мониторинги продолжат, в том числе и Минздрав.

Никаких экстраординарных ситуаций в том, что идут проверки медцентров, нет. Цель только одна - это сохранение здоровья человека, это безопасность пациентов. Минздрав и дальше на постоянной основе будет проводить такие проверки, контроль оказания качественной медпомощи. Дмитрий Чередниченко, замминистра здравоохранения Беларуси

В Беларуси около 2 000 частных медцентров