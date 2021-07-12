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Самые громкие фейки, провокации и скандалы лета в "Понятной политике" сегодня после "Панорамы"


Продажный Белсат и откровенная ложь Варшавы. Майданная демократия Украины и откровения западных марионеток в литовском правительстве. А также преследование журналистов и политических оппонентов в США.

В

"Понятной политике"

собрали самые громкие фейки, провокации и скандалы лета. Обсудим сегодня после

"Панорамы"

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