Самые громкие фейки, провокации и скандалы лета в "Понятной политике" сегодня после "Панорамы"





Продажный Белсат и откровенная ложь Варшавы. Майданная демократия Украины и откровения западных марионеток в литовском правительстве. А также преследование журналистов и политических оппонентов в США.

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собрали самые громкие фейки, провокации и скандалы лета. Обсудим сегодня после

все самые яркие события, чтобы было понятно. Только факты - выводы делать вам.