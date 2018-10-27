Жилец Гродно вырастил тыкву-гигант весом более 600 килограммов. Первый тактильный пешеходный переход для людей со слабым зрением появился в городе над Неманом. И реставрация гродненского старого замка с участием международных экспертов. Далее - самые интересные новости из Гродненского региона.

Гродненские огородники-любители поставили своеобразный рекорд. Семья Гавраниных вырастила тыкву-гигант весом более 600 килограммов. Для этого были созданы все условия: правильный полив, солнечный режим, который, кстати, корректировался зонтом, и своевременная обработка. Осенью, когда столбик термометра начал опускаться, уход за растением стал еще более внимательным. На ночь приходилось покрывать одеялом. Сейчас уникальный экспонат выставлен на общий осмотр в агротуристическом комплексе возле Гродно. С учетом огромных размеров, чтобы поднять и вывезти тыкву с дачного участка, пришлось задействовать автомобильный кран.

Гродно сделал еще один шаг к безбарьерному окружению. Первый в городе тактильный пешеходный переход появился в микрорайоне, где проживает много людей со слабым зрением. Особенность нововведения в том, что на границе тротуара и дороги желтая плитка с выпуклостями. Что позволяет незрячим лучше ориентироваться на проезжей части. Создан новый переход в рамках государственной программы по социализации людей с ограниченными возможностями. Всего за время ее действия с 2016 года в регионе реализовано более 300 проектов, среди которых в том числе и оборудование пандусами жилых и административных зданий.

Органы Европы опять зазвучали в Гродно. Первый концерт в рамках V Международного праздника органной музыки прошел в нестандартном формате. На одной сцене играла японская органистка Хироко Иноуэ и гродненская капелла. Это редкое явление в музыкальной жизни, когда орган играет под аккомпанемент оркестра. Традиционно концерты даются на уникальном органе, который установлен в зале Гродненского музыкального колледжа. Сегодня на территории стран СНГ нет аналогов этому инструменту, который может передавать тембровое звучание всех реально существующих органов Европы.