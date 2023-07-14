Самые масштабные учения связистов проходят в Вооруженных Силах Беларуси

В Вооруженных Силах проходят учения войск связи. Во время тренировок поэтапно перемещаются узлы командных пунктов всех звеньев управления в новые районы развертывания. На учениях связисты демонстрируют возможности и способы применения перспективных средств и комплексов. Ставку на инновационные подходы сделали в организации связи на общевойсковом полигоне Борисовский.