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Самые масштабные учения связистов проходят в Вооруженных Силах Беларуси
В Вооруженных Силах проходят учения войск связи. Во время тренировок поэтапно перемещаются узлы командных пунктов всех звеньев управления в новые районы развертывания. На учениях связисты демонстрируют возможности и способы применения перспективных средств и комплексов. Ставку на инновационные подходы сделали в организации связи на общевойсковом полигоне Борисовский.
Вадим Романив, начальник связи Вооруженных Сил, начальник управления связи Генштаба Вооруженных Сил Беларуси: По своим масштабамэто самое большое мероприятие для войск связи. И оно является определенным событием. Мы сможем подвести итоги по результатам подготовки наших войск и оценить знания личного состава.
Результаты проведенного учения лягут в основу методических рекомендаций для связистов и командиров всех степеней по организации связи в различных условиях обстановки.
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