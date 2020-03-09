Дизайнеры, похоже, никак не могут нарадоваться успехам текстильной промышленности. И продолжают фонтанировать идеями на тему того, что можно создать из экокожи. Качественный доступный материал впечатляет разнообразием оттенков и фактур.



Самые модные брюки этого сезона - кожаные. А самый модный фасон - оверсайз. Завышенная талия, штанины с напуском - это очень хорошо. А прямые, широкие и удлиненные кожаные брюки - еще лучше. Именно такие сейчас вызывают вау-эффект.



В Европе есть поговорка: все немцы носят кожаные штаны. Ледерхозе - часть баварского и тирольского народного костюма. В XVI-XVII веках в Альпах пастухи активно использовали доступный и надежный материал - оленью, козью и овечью кожу для пошива брюк. А в XVIII столетии удобные штаны носили даже знатные мужи во время охоты. Экономные немцы не собирались портить дорогую одежду из заморских парчи и бархата.



