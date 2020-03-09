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Самые модные брюки этого сезона - кожаные

Дизайнеры, похоже, никак не могут нарадоваться успехам текстильной промышленности. И продолжают фонтанировать идеями на тему того, что можно создать из экокожи. Качественный доступный материал впечатляет разнообразием оттенков и фактур.

Самые модные брюки этого сезона - кожаные. А самый модный фасон - оверсайз. Завышенная талия, штанины с напуском - это очень хорошо. А прямые, широкие и удлиненные кожаные брюки - еще лучше. Именно такие сейчас вызывают вау-эффект.

В Европе есть поговорка: все немцы носят кожаные штаны. Ледерхозе - часть баварского и тирольского народного костюма. В XVI-XVII веках в Альпах пастухи активно использовали доступный и надежный материал - оленью, козью и овечью кожу для пошива брюк. А в XVIII столетии удобные штаны носили даже знатные мужи во время охоты. Экономные немцы не собирались портить дорогую одежду из заморских парчи и бархата.

Антиобраз

Необычного цвета жакет, ярко-розовые ботильоны, ультрамодные кожаные брюки и еще рубашечка цветная. Рябит в глазах.Образ не получился трендовым, хотя все 4 вещи образа ультрамодные. Всем вещам в этом образе нужно доминировать, аэто невозможно.

Образ первый

Образ будетсочным, трендовыми гармоничным, если создатьбаланс, гармонию. 2 ультрамодные вещи - брюки и ботильоны - уравновешивают жакет классический и футболку. Они простые, предсказуемые, служат прекрасным фоном и соединяютобраз воедино.

Образ второй

Мы скомбинировали кожаные брюки с жакетом в стиле сафари. Поддержали этот стиль этническим украшением и поставилиакцентпри помощи белой обуви. Образ на уровне фешен, смелый, интересный, егохочется рассмотреть.

Вывод

Кожаные брюки не подружились с жакетом оригинального кроя и цветной рубашкой. Зато нашли общий язык с футболкой и классическим жакетом. Стиль сафари кожаным брюкам тоже созвучен.

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