Самые перспективные предложения обсудят на заседании Конституционной комиссии

Уже завтра состоится установочное заседание Конституционной комиссии. Ей поручено разработать предложения по изменению Основного закона Беларуси и обеспечить их всенародное обсуждение. Напомним, в состав комиссии вошли 36 человек - это юристы, представители промышленного блока и АПК, депутаты разных уровней, общественные деятели и молодежь. Все это время они ведут активный диалог и сбор мнений на местах - в тех регионах, где живут и работают. Предложения по изменению Конституции должны быть выработаны до 1 августа, окончательную точку поставит республиканский референдум. Продолжит Ольга Масловская.





Работа Конституционной комиссии в регионах

Уроженец Полоцка, но хорошо знает проблемы и чаяния новополочан. Больше 20 лет жизни и профессиональной деятельности Олега Буевича отданы нефтеграду. Последние 4 года возглавляет городской Совет депутатов, но педагогический талант не забыт: вести диалог на равных - большое искусство. На диалоговых площадках новополочане озвучили более полутора тысяч предложений, какой быть Беларуси в будущем. Самые перспективные Олег Буевич обсудит с коллегами по Конституционной комиссии.

Олег Буевич, председатель Новополоцкого городского Совета депутатов:

"Больше полномочий местным органам власти. По налогам предложения есть. Так, экологический налог 100 % уходит в областной и республиканский бюджеты, а мы хотим, чтобы городу средства оставались

".

Обратная связь

В работе над главным документом государства важно не терять обратную связь с людьми. Поэтому встречи в коллективах почти каждый день. Сегодня Олег Буевич в аудитории Новополоцкого политехнического колледжа. Визави - будущие специалисты в нефтехимии.

Работа Конституционной комиссии: учесть палитру мнений

Новополоцк - самый молодой город Беларуси. И дело не только в том, что ему всего немного за 60. Здесь много учебных заведений: университет, колледжи. Даже центральная улица носит название Молодежная. Поэтому мнение молодых, креативных и неравнодушных хотят слышать.

Обсуждают итоги 6 Всебелорусского народного собрания. Соглашаются: развитие страны невозможно без развития регионов.

Владислав Самойленко, учащийся Новополоцкого государственного политехнического колледжа:

"Я родом из агрогородка Клястицы Россонского района. Хотелось бы, чтобы в сельскую местность приезжали специалисты, чтобы хотелось там жить и работать…"

Андрей Иванов, учащийся Новополоцкого государственного политехнического колледжа:

"Я думаю, надо больше внимания ветеранам и пенсионерам, для меня патриотическое воспитание не пустой звук…"

Те, кому в будущем строить независимость республики, опираясь на обновленную Конституцию, собеседники еще одного участника Конституционной комиссии, председателя Калинковичского районного Совета депутатов Виктора Замостика. Встреча в формате открытого микрофона состоялась в первой школе Калинковичей. Современных школьников интересуют взрослые вопросы.

Владислав Гурин, учащийся 11 класса СШ №1 г. Калинковичи:

"Встреча сама мне очень понравилась, так как были интересные вопросы именно для меня - я увлекаюсь обществоведением. Изменение Конституции - это зависит все от того, что происходит в мире, т.е. Конституция должна подстраиваться под современный настрой".

Пакет предложений от Гомельского региона

Свой список вопросов Виктору Замостику подготовил и коллектив Калинковичского отдела Департамента охраны. Защита информации в интернете, наделение Всебелорусского народного собрания статуса конституционного органа и сохранение президентской республики - актуальность тем не вызывает сомнения.

Виталий Кравцов, электромонтер охраны пожарной сигнализации Калинковичского отдела Департамента охраны МВД Беларуси:

"Я думаю, что каждый человек неравнодушен к тому, что происходит вокруг. И каждый должен принимать участие. Безусловно, обсуждать это нужно".



Виктор Замостик, председатель Калинковичского районного Совета депутатов:

"Трудовые коллективы больше интересуются социально-экономическим блоком. Были вопросы: люди помнят Конституцию БССР, там был прописан конкретно символ республики, а на данный момент просто статья, которая указывает, что в государстве есть государственная символика. И были предложения: давайте мы четко пропишем в Конституции, что собой представляет государственная символика в Республике Беларусь".