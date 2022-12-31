Самые популярные челленджи 2022 года в соцсетях Белтелерадиокомпании

Замерзающей Европе взялись помочь и белорусы. 2022 год запомнился многим подписчикам социальных сетей благодаря челленджам, которые организовывала Белтелерадиокомпания. Самым популярным из них стал челлендж под хештегом #согреемдуду.

2022-й в соцсетях БТ: #согреемдуду

Десятки роликов, миллионы просмотров, тысячи лайков и комментариев. Белорусы бурно отреагировали на видео Президента, где Первый рубил дрова для западных соседей. Видео с главой государства буквально за несколько часов после публикации стало вирусным. И белорусы подхватили инициативу!

2022-й в соцсетях БТ: #любитесвое

В преддверии Дня Независимости мы запустили фотомарафон под хештегом #любитесвое. Такое "свое", что дух захватывает от гордости, любви, нежности и чувства причастности. И наши подписчики с удовольствием в своих соцсетях делились своим.

2022-й в соцсетях БТ: #салатпервого

А еще в 2022-м все узнали секретный рецепт салата молодости от Александра Лукашенко! Белорусы быстро зафиксировали способ приготовления витаминного блюда и своими вариантами «молодости» делились в интернете под хештегом #салатпервого. А в столовой Белтелерадиокомпании поговорку "Разлетаются как горячие пирожки" перефразировали "Разлетаются как салат Первого".

2022-й в соцсетях БТ: рост по подписчикам и охватам