3.42 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Самые популярные челленджи 2022 года в соцсетях Белтелерадиокомпании
Замерзающей Европе взялись помочь и белорусы. 2022 год запомнился многим подписчикам социальных сетей благодаря челленджам, которые организовывала Белтелерадиокомпания. Самым популярным из них стал челлендж под хештегом #согреемдуду.
2022-й в соцсетях БТ: #согреемдуду
Десятки роликов, миллионы просмотров, тысячи лайков и комментариев. Белорусы бурно отреагировали на видео Президента, где Первый рубил дрова для западных соседей. Видео с главой государства буквально за несколько часов после публикации стало вирусным. И белорусы подхватили инициативу!
2022-й в соцсетях БТ: #любитесвое
В преддверии Дня Независимости мы запустили фотомарафон под хештегом #любитесвое. Такое "свое", что дух захватывает от гордости, любви, нежности и чувства причастности. И наши подписчики с удовольствием в своих соцсетях делились своим.
2022-й в соцсетях БТ: #салатпервого
А еще в 2022-м все узнали секретный рецепт салата молодости от Александра Лукашенко! Белорусы быстро зафиксировали способ приготовления витаминного блюда и своими вариантами «молодости» делились в интернете под хештегом #салатпервого. А в столовой Белтелерадиокомпании поговорку "Разлетаются как горячие пирожки" перефразировали "Разлетаются как салат Первого".
2022-й в соцсетях БТ: рост по подписчикам и охватам
В целом же в году уходящем охваты в соцсетях Белтелерадиокомпании увеличились в сотни раз. На нас в сообществах и ютуб-каналах подписаны без малого полтора миллиона пользователей. Подавляющий возраст аудитории, несмотря на стереотипы, составляет от 25 до 40 лет.
Президент
Все
Лукашенко наградил 147 человек за активное участие в ликвидации последствий стихии
Работники сельскохозяйственной отрасли удостоены госнаград и Благодарности Президента
У Беларуси море запросов на калий и совместное производство удобрений - Лукашенко
Инвестировать надо прежде всего в те сферы, где у Беларуси уже есть компетенции - Лукашенко
Политика
Все
Общество
Все
Члены Совета Республики 11 ноября проведут единый день приема граждан в Витебской области
"Самая красивая на свете". Современная школа открылась в Осиповичах
Беляев: Сегодняшний студент журфака - амбициозный молодой человек, который знает, чего хочет
На очереди Минск - гонщики с приставкой "топ" участвуют в заездах около Троицкого предместья
В мире
Все
Вулин: Мы сейчас ближе к ядерному столкновению, чем во времена Холодной войны
Партия социалистов Молдовы назвала Майю Санду нелегитимным президентом
А вдруг шпионы?! В Литве решили почистить ряды армии от жителей страны с двойным гражданством
В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,6 - есть пострадавшие
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов