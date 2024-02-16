Самые популярные и необычные детские имена в 2023 году - Минюст дал статистику по областям Беларуси

По итогам прошлого года самыми популярными именами детей стали Матвей, Артем, Марк, Михаил, Тимофей, София, Ева, Анна, Алиса, Мария и Ксения. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.

Большинство из перечисленных имен остаются популярными у родителей новорожденных на протяжении ряда последних лет. В имянаречении в последние годы прослеживается тенденция присвоения редких и старинных собственных имен. Среди редких и необычных, а также старинных собственных имен, которые выбрали в 2023 году родители для сыновей и дочерей в регионах республики, были следующие: