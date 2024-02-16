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Самые популярные и необычные детские имена в 2023 году - Минюст дал статистику по областям Беларуси

Самые популярные и необычные детские имена в 2023 году - Минюст дал статистику по областям Беларуси

По итогам прошлого года самыми популярными именами детей стали Матвей, Артем, Марк, Михаил, Тимофей, София, Ева, Анна, Алиса, Мария и Ксения. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.

Большинство из перечисленных имен остаются популярными у родителей новорожденных на протяжении ряда последних лет. В имянаречении в последние годы прослеживается тенденция присвоения редких и старинных собственных имен. Среди редких и необычных, а также старинных собственных имен, которые выбрали в 2023 году родители для сыновей и дочерей в регионах республики, были следующие:

  • в Брестской области мужские - Амадеус, Анкэль, Нил, Потап, Эдджей, женские - Беана, Есфирь, Луна, Ноэлия, Фрейя;
  • в Витебскоймужские - Ариф, Златан, Зореслав, Рувим, Элмарс, женские - Аврелия, Альфия, Дея, Ионна, Луна;
  • в Гомельской мужские - Джон, Граф, Мир, Тимати, Чарли, женские - Каталея, Руфь, Талия, Элиф, Эра;
  • в Гродненской мужские - Каюс, Леонель, Мир, Эван, Сергей-Джуниор, женские - Аниела, Феврония, Ермиония, Рейнира, Сияна;
  • в Могилевской мужские - Авенир, Артас, Зейн, Исайя, Увайс, женские - Аника, Луна, Алвард, Мирай, Юна;
  • в Минской мужские - Вольф, Ноэль, Раймонд, Ставр, Якум, женские - Авгинья, Валенсия, Лунелла, Мелитина, Феврония.
  • В Минске мужские - Аким, Жан, Оскар, Иоанн, Софиан, Киприан, Деян, женские - Афия, Ия, Муза, Эсфирь, Эмине, Цветана, Мальвина, Виринея.

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